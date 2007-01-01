В Калуге нашли подпольное казино

Евгения Родионова
07.04, 10:55
Во вторник, 7 апреля, прокуратура города Калуги сообщила о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконного проведения азартных игр.

По данным ведомства, двое калужан создали на территории области организованную преступную группу.

— С января 2024 года в группе принимали участие 14 человек. Они организовывали проведение азартных игр. В группировке были выстроены иерархия, общая финансовая база и долгосрочное планирование. Отдельное подразделение занималось непосредственно функционированием подпольных игорных точек и техподдержкой оборудования, - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Новости по тегу
криминал
