Жителю Жуковского района отказали в смягчении приговора за избиение знакомого
Во вторник, 7 апреля, прокуратура Калужской области сообщила об оставлении без изменений приговора судом апелляционной инстанции в отношении 35-летнего мужчины.
По данным ведомства, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
— Ночью в апреле 2025 года в городе Кременки между осуждённым и 32-летним местным жителем возник конфликт. Мужчина ударил его ножом-зажигалкой не менее четырёх раз в область грудной клетки и скрылся с места, - уточнили в ведомстве.
Суд дал ему три года шесть месяцев исправительной колонии общего режима.
Защита попыталась обжаловать приговор, настаивая на том, что вред здоровью был причинён по неосторожности, а также указав на чрезмерную суровость назначенного срока. Однако прокурор опроверг эти аргументы.
Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.
