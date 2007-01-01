Калужанин украл запчасти для двигателей с автопредприятия
На 25-летнего жителя Калуги завели уголовное дело, сообщили в понедельник, 6 апреля, в полиции.
По версии следствия, молодой человек работал на автопредприятии и имел доступ к складу. У него были материальные трудности и он решил украсть блоки.
В течении рабочей смены молодой человек несколько раз переносил в кармане куртки блоки управления двигателем и прятал в личных вещах. В конце рабочего дня он переложил похищенное в сумку и ушёл.
Всего он вынес 15 блоков на сумму более 54 тысяч рублей. Затем 14 из них продал на авторынке, одну у него забрали правоохранители.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас молодой человек под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на два года.
Расследование ведётся.
