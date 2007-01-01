Калужанина поймали на краже музыкальной колонки из магазина
Криминал

Калужанина поймали на краже музыкальной колонки из магазина

Евгения Родионова
06.04, 09:36
33-летний местный житель пришёл в магазин бытовой техники, убедившись, что за ним никто не смотрит, взял музыкальную колонку, спрятал под одежду и ушёл. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в полиции.

Спустя время он вернулся в магазин и совершил повторную кражу. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Имущество он продавал людям на улице, а деньги тратил на личные нужды. Ущерб составил более десяти тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье кража.

Мужчину заключили под стражу. Сейчас ведётся расследование.

