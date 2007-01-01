Калужанина поймали на краже музыкальной колонки из магазина
33-летний местный житель пришёл в магазин бытовой техники, убедившись, что за ним никто не смотрит, взял музыкальную колонку, спрятал под одежду и ушёл. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в полиции.
Спустя время он вернулся в магазин и совершил повторную кражу. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Имущество он продавал людям на улице, а деньги тратил на личные нужды. Ущерб составил более десяти тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье кража.
Мужчину заключили под стражу. Сейчас ведётся расследование.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь