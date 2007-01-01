Суд в Калуге отправил в колонию организатора незаконной миграции

Прокуратура Калужской области 4 апреля сообщила о приговоре местному жителю.
Ольга Володина
04.04, 14:30
45-летнего мужчину признали виновным в покушении на организацию незаконного пребывания иностранцев.

Суд выяснил, что в январе 2025 года мужчина вместе с приятелем за 22 тысячи рублей организовал изготовление поддельных миграционных карт. Они хотели помочь иностранцам легально находиться и работать в России.

При передаче фальшивых документов злоумышленника задержали полицейские. Суд дал мужчине три года колонии общего режима и штраф 250 тысяч рублей. Материалы в отношении его сообщника выделили в отдельное производство.

