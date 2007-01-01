Суд в Калуге отправил в колонию организатора незаконной миграции
Прокуратура Калужской области 4 апреля сообщила о приговоре местному жителю.
45-летнего мужчину признали виновным в покушении на организацию незаконного пребывания иностранцев.
Суд выяснил, что в январе 2025 года мужчина вместе с приятелем за 22 тысячи рублей организовал изготовление поддельных миграционных карт. Они хотели помочь иностранцам легально находиться и работать в России.
При передаче фальшивых документов злоумышленника задержали полицейские. Суд дал мужчине три года колонии общего режима и штраф 250 тысяч рублей. Материалы в отношении его сообщника выделили в отдельное производство.
