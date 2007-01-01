В Сухиничском районе женщину осудят за избиение знакомой

Евгения Родионова
31.03, 11:59
Во вторник, 31 марта, прокуратура Сухиничского района соообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она обвиняется в нанесении побоев.

— В декабре 2025 года женщина находилась в районе железнодорожной станции «Сухиничи Главные» со своей 41-летней знакомой. Между ними возник конфликт. Она избила свою знакомую. Та получила телесные повреждения, - пояснили в прокуратуре.

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение.

Теперь она может получить исправительные работы до шести месяцев.

