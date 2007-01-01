В Калуге мужчина украл игровую приставку из пункта выдачи

Уголовное дело завели на 19-летнего жителя города, сообщили во вторник, 31 марта, в Управлении МВД по Калужской области.

Он заказал приставку за 65 тысяч рублей, взял коробку для осмотра и убежал, когда работник пункта выдачи отвлекся.

Действия молодого калужанина попали на запись камер наблюдения.

Приставку уже вернули в магазин, но подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.