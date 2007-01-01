Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге мужчина украл игровую приставку из пункта выдачи
Криминал

В Калуге мужчина украл игровую приставку из пункта выдачи

Дмитрий Ивьев
31.03, 10:01
0 326
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Уголовное дело завели на 19-летнего жителя города, сообщили во вторник, 31 марта, в Управлении МВД по Калужской области.

Он заказал приставку за 65 тысяч рублей, взял коробку для осмотра и убежал, когда работник пункта выдачи отвлекся.

Действия молодого калужанина попали на запись камер наблюдения.

Приставку уже вернули в магазин, но подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+