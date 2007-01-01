В Людиново осудят женщину за убийство сожителя

Во вторник, 31 марта, Людиновская городская прокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она виновна в убийстве сожителя.

— В январе в квартире одного из домов в городе Людиново она распивала спиртные напитки со своим 44-летним сожителем. Между ними возник конфликт. Женщина ударила его ножом в сердце. Мужчина умер на месте, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.