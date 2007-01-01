Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
В Людиново осудят женщину за убийство сожителя
В Людиново осудят женщину за убийство сожителя

Евгения Родионова
31.03, 10:10
0 229
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 31 марта, Людиновская городская прокуратура сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она виновна в убийстве сожителя.

— В январе в квартире одного из домов в городе Людиново она распивала спиртные напитки со своим 44-летним сожителем. Между ними возник конфликт. Женщина ударила его ножом в сердце. Мужчина умер на месте, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
18+