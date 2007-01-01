Две калужанки попали под суд за махинации с материнским капиталом

В Калуге полиция разбирается в схеме с фиктивной покупкой жилья на средства материнского капитала. Подозреваемыми стали две подруги 38 и 39 лет, сообщили 30 марта в Управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, женщины договорились о продаже квартиры. Одна из них якобы продала другой жильё, которое на самом деле было в аварийном состоянии и непригодно для жизни. Расплатиться за эту сделку планировалось деньгами из материнского капитала.

Документы подали в госорганы, деньги перечислили на счёт одной из участниц схемы. Но квартира, которую купили, на деле не подходила для проживания — и это вызвало вопросы у проверяющих.

Полицейские провели проверку и выяснили: сделка была фиктивной, а цель — получить бюджетные деньги незаконным путём. Теперь в отношении обеих женщин возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат.

Если вину докажут, им может грозить до шести лет лишения свободы.