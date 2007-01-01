Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Криминал
Криминал

Две калужанки попали под суд за махинации с материнским капиталом

Дмитрий Ивьев
30.03, 12:07
0 388
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калуге полиция разбирается в схеме с фиктивной покупкой жилья на средства материнского капитала. Подозреваемыми стали две подруги 38 и 39 лет, сообщили 30 марта в Управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, женщины договорились о продаже квартиры. Одна из них якобы продала другой жильё, которое на самом деле было в аварийном состоянии и непригодно для жизни. Расплатиться за эту сделку планировалось деньгами из материнского капитала.

Документы подали в госорганы, деньги перечислили на счёт одной из участниц схемы. Но квартира, которую купили, на деле не подходила для проживания — и это вызвало вопросы у проверяющих.

Полицейские провели проверку и выяснили: сделка была фиктивной, а цель — получить бюджетные деньги незаконным путём. Теперь в отношении обеих женщин возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат.

Если вину докажут, им может грозить до шести лет лишения свободы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+