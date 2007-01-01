В Дзержинском районе мужчина отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

Евгения Родионова
30.03, 11:11
В понедельник, 30 марта, прокуратура Дзержинского района сообщила о вынесении приговора 26-летнему местного жителю.

По данным ведомства. он признан виновным в четырёх попытках незаконного сбыта наркотиков организованной группой.

— В апреле 2025 года мужчина вступил в организованную преступную группу. купил свёртки с производными наркотических средств, три из которых по заданию организатора спрятал в тайниках на территории села Льва Толстого. С четвёртым свёртком его задержали сотрудники полиции на территории Калуги. Наркотики изъяли из тайников, - пояснили в прокуратуре.

Ему дали 12 лет колонии строгого режима. Телефон конфисковали.

