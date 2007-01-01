Иностранцы протаранили ограждение калужской таможни, чтобы вывезти санкционку

Подробности об этом происшествии в понедельник, 30 марта, сообщили в Управлении ФСБ по Калужской области.

Сотрудники спецслужбы выявили преступную группу, которая завозила в Россию санкционные товары. Грузовики с продукцией на три миллиона рублей поместили на специальную стоянку таможенной службы. Но владельцы незаконно туда проникли и угнали большегрузы, протаранив ограждение.

Вскоре виновников задержали. По статье о грабеже им грозит до 12 лет колонии.