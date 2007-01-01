Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Иностранцы протаранили ограждение калужской таможни, чтобы вывезти санкционку
Иностранцы протаранили ограждение калужской таможни, чтобы вывезти санкционку

Дмитрий Ивьев
30.03, 10:04
0 1482
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Подробности об этом происшествии в понедельник, 30 марта, сообщили в Управлении ФСБ по Калужской области.

Сотрудники спецслужбы выявили преступную группу, которая завозила в Россию санкционные товары. Грузовики с продукцией на три миллиона рублей поместили на специальную стоянку таможенной службы. Но владельцы незаконно туда проникли и угнали большегрузы, протаранив ограждение.

Вскоре виновников задержали. По статье о грабеже им грозит до 12 лет колонии.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
14 оценили
14%
0%
57%
0%
21%
7%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+