Телефонные мошенники выманили у калужанки 600 тысяч рублей
В Калуге возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества.
В прокуратуре региона 29 марта рассказали, что местная жительница лишилась около 600 тысяч рублей. Всё началось с телефонного звонка. Неизвестные сообщили женщине, что её родственник попал в аварию.
Мошенники убедили калужанку, что нужно возместить ущерб пострадавшему. Иначе родственнику грозит уголовная ответственность. Женщина поверила и передала злоумышленникам крупную сумму.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере. Расследование взяла на контроль прокуратура Калуги. Полиция ищет злоумышленников.
