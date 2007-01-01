Телефонные мошенники выманили у калужанки 600 тысяч рублей

В Калуге возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества.

В прокуратуре региона 29 марта рассказали, что местная жительница лишилась около 600 тысяч рублей. Всё началось с телефонного звонка. Неизвестные сообщили женщине, что её родственник попал в аварию.

Мошенники убедили калужанку, что нужно возместить ущерб пострадавшему. Иначе родственнику грозит уголовная ответственность. Женщина поверила и передала злоумышленникам крупную сумму.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере. Расследование взяла на контроль прокуратура Калуги. Полиция ищет злоумышленников.