В Калужской области в гараже обнаружили два трупа
Днём 29 марта в деревне Жилетово Дзержинского округа в гаражном боксе внутри автомобиля обнаружили тела двух мужчин.
Погибшим было 23 и 28 лет. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Основная версия, которую отрабатывают следователи, — отравление угарным газом.
Прокурор Дзержинского района лично координирует работу правоохранительных органов. Проведение проверки взято на контроль.
