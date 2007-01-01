В Калужской области в гараже обнаружили два трупа

Днём 29 марта в деревне Жилетово Дзержинского округа в гаражном боксе внутри автомобиля обнаружили тела двух мужчин.

Погибшим было 23 и 28 лет. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Основная версия, которую отрабатывают следователи, — отравление угарным газом. Прокурор Дзержинского района лично координирует работу правоохранительных органов. Проведение проверки взято на контроль.