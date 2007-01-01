Калужанка убила знакомого молотком в новогоднюю ночь

В субботу, 28 марта, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.

54-летней жительнице Калуги грозит до 15 лет лишения свободы за убийство, которое произошло в ночь на 1 января.

По версии следствия, она отмечала Новый год со своим 44-летним знакомым в частном доме, поссорилась с мужчиной и 39 раз ударила молотком. Труп калужанка спрятала в курятнике, а потом уехала в другой регион.

- На допросе задержанная полностью признала вину, - подчеркнули в СК.