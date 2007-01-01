Пара из Подмосковья получила срок за наркотики в Калуге

Суд окончательно утвердил приговор двум жителям Московской области — 26-летнему мужчине и 35-летней женщине, которых признали виновными в попытке продать наркотики в Калуге.

По данным суда, в 2025 году они добровольно вступили в преступную группу, которой руководил неизвестный организатор. Их задача была забирать закладки с наркотиками и распространять их в Калуге. В июне мужчина и женщина нашли тайник, забрали оттуда запрещённые вещества (весом более 0,44 грамма) и привезли наркотики в город. Но продать ничего не успели — пару задержали полицейские.

Мужчина уже ранее попадался на преступлениях, связанных с наркотиками. Суд учёл это, а также другие обстоятельства дела. В итоге ему назначили 12 лет колонии строгого режима, женщине — 5 лет колонии общего режима.

Защита пыталась обжаловать приговор, но Калужский областной суд оставил решение без изменений. Теперь вердикт вступил в силу, и осуждённые отправятся отбывать наказание, сообщили 28 марта в объединенной пресс-службе судов региона.