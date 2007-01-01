Калужанин отдал мошенникам 800 тысяч рублей
Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила прокуратура Калужской области.
По данным ведомства, 58-летний мужчина перевёл мошенникам на счёт 800 тысяч рублей, полученные с продажи автомобиля.
— Ему позвонили по телефону и убедили положить деньги на безопасный счёт. Введённый в заблуждение мужчина перевёл им деньги, - уточнили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.
Прокуратура города Калуги взяла расследование на контроль.
