Главная Новости Криминал Калужанин отдал мошенникам 800 тысяч рублей
Калужанин отдал мошенникам 800 тысяч рублей

Евгения Родионова
27.03, 13:09
Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила прокуратура Калужской области.

По данным ведомства, 58-летний мужчина перевёл мошенникам на счёт 800 тысяч рублей, полученные с продажи автомобиля.

— Ему позвонили по телефону и убедили положить деньги на безопасный счёт. Введённый в заблуждение мужчина перевёл им деньги, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Прокуратура города Калуги взяла расследование на контроль.

