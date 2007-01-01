Калужанин отдал мошенникам 800 тысяч рублей

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила прокуратура Калужской области.

По данным ведомства, 58-летний мужчина перевёл мошенникам на счёт 800 тысяч рублей, полученные с продажи автомобиля.

— Ему позвонили по телефону и убедили положить деньги на безопасный счёт. Введённый в заблуждение мужчина перевёл им деньги, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Прокуратура города Калуги взяла расследование на контроль.