Криминал / Житель Людиново пытался задушить полицейского в кафе
Житель Людиново пытался задушить полицейского в кафе

Дмитрий Ивьев
27.03, 09:13
47-летнему мужчине вынесли приговор за применение насилия и оскорбление представителя власти, сообщили 27 марта в Следственном комитете.

- Следствием и судом установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в кафе-баре в городе Людиново, - прокомментировали в СК. - На сообщение о правонарушении прибыл участковый уполномоченный полиции и стал разбираться в произошедшем. В ответ на законные действия полицейского фигурант высказал в его адрес оскорбления и применил насилие, начав его душить. Действия нарушителя были пресечены сотрудниками охраны заведения.

Виновника отправили в колонию общего режима на четыре года и один месяц.

