В Калуге женщина обокрала магазин
На 45-летнюю калужанку завели уголовное дело, сообщили в пятницу, 27 марта, в Управлении МВД по Калужской области.
По версии следствия, в сетевом магазине женщина прятала товары карманы куртки и выносила мимо кассы. Её действия попали на записи камер наблюдения. Торговая точка оценила ущерб в 6000 рублей.
В следующий раз женщина пыталась вынести товары на 8000 рублей, но воровку задержала охрана.
Калужанке грозит до пяти лет лишения свободы.
