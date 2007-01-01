В Калуге женщина обокрала магазин

На 45-летнюю калужанку завели уголовное дело, сообщили в пятницу, 27 марта, в Управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, в сетевом магазине женщина прятала товары карманы куртки и выносила мимо кассы. Её действия попали на записи камер наблюдения. Торговая точка оценила ущерб в 6000 рублей.

В следующий раз женщина пыталась вынести товары на 8000 рублей, но воровку задержала охрана.

Калужанке грозит до пяти лет лишения свободы.