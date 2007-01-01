В Калуге женщину ударили ведром во время массовой семейной ссоры
В пятницу, 27 марта, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о причинении легкого вреда здоровью.
Подозреваемой проходит 44-летняя калужанка. Всё началось, что её сын и сожитель поссорились. Она пыталась их унять и позвала на помощь свою мать. В ход пошла физическая сила. Мать калужанки хотела ударить сожителя дочери пластиковым ведром, но та выхватила ведро и сама ударила мать по руке.
Пострадавшая женщина обратилась в больницу, а оттуда информацию передали в полицию.
