Женщина из Козельска отдала мошенникам 700 тысяч рублей

В Козельском районе 23-летнему мужчине из Брянской области грозит срок за помощь мошенникам. Вместе с сообщниками он обманом выманил у пожилой женщины 700 тысяч рублей, рассказали 26 марта в прокуратуре.

Всё началось с того, что 74-летней пенсионерке позвонили неизвестные. Они убедили её, что нужно срочно задекларировать свои сбережения - якобы так требуют законы. Женщина поверила.

По указанию звонивших, в июле 2025 года она встретилась с молодым человеком - тем самым 23-летним фигурантом дела. Он выполнял роль курьера: забрал у неё наличные и, как позже выяснилось, перевёл деньги в криптовалюту, чтобы отправить руководителю преступной группы.

Только потом пенсионерка поняла, что её обманули.

Теперь дело передано в суд. Если вину докажут, молодому человеку может грозить до 10 лет лишения свободы.