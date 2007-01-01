Женщина из Козельска отдала мошенникам 700 тысяч рублей
Женщина из Козельска отдала мошенникам 700 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
26.03, 15:45
В Козельском районе 23-летнему мужчине из Брянской области грозит срок за помощь мошенникам. Вместе с сообщниками он обманом выманил у пожилой женщины 700 тысяч рублей, рассказали 26 марта в прокуратуре.

Всё началось с того, что 74-летней пенсионерке позвонили неизвестные. Они убедили её, что нужно срочно задекларировать свои сбережения - якобы так требуют законы. Женщина поверила.

По указанию звонивших, в июле 2025 года она встретилась с молодым человеком - тем самым 23-летним фигурантом дела. Он выполнял роль курьера: забрал у неё наличные и, как позже выяснилось, перевёл деньги в криптовалюту, чтобы отправить руководителю преступной группы.

Только потом пенсионерка поняла, что её обманули.

Теперь дело передано в суд. Если вину докажут, молодому человеку может грозить до 10 лет лишения свободы.

eyJpdiI6IkY0c3NnS1FnVmpXbGoxczBpWDJoRGc9PSIsInZhbHVlIjoieFIwWEI1VURiWHdxOVBoUmhPRVpSOC8wOU5rWUt6cGx6dThkbTZHM0doMXlsN0VROXBOTVlTUjJrK1dHK3VQNCtvVnp0VFp5R3BnbUM5dXRuL3lVSzFTQmVSODRidHRCblllQlpDeDFNbXlkTnFOUTN6ZlhSdCtDeE4xVVJMYWVwL0pybTlieGRKalE2Y0JCcmVTdWhBOWRsc1I4OVNjbEREUlQ5YnpTbGZkUTFSRExwdHZKY25pQTIwRG81eWtldE9STWV1WjBBMDNxOTN2S21kZUt4QTJlM3VVOTVCc1B4Mkw3YnhlTjJDYnpVZDdwbmowbWsyOTBUekkxd2hKclpoaFpZWnlIRkRzTWdCM1NmZ0RGYW9TYWhWd3oyNFA1cFR5TmJXdXNwdHdVdzVJTFAxaERPUjhpYVhuU2NGZU4xZGt6d0VjRE5OVE9RTkdEMXJJUlhkM2ZVamkxd1hxTFBqd2NFcXdEbG5KK2hBYVcyWWFlWVZxc2diWGRLQ3NpRHRYUjE0c3JDdStENzhUQlFyTDVJS0kxK1gwUlZOOTdzb1FyaTVJeVBab3dLdzcyb3hsRlorRkN1Zzc2KzhCSyIsIm1hYyI6Ijk2NmI3NjRlZjY2NzA3ZWJlOWEwOTkyYmY0NTc2YmFmMzA5NGFlN2ViNDM0MGJlZGQ5YzJmZGUyZGNmZGE4ZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlRhOGg2NDNjTTdRN1hRSVZsRkRpalE9PSIsInZhbHVlIjoib0hsNzNIOGlsdWN6Z0d0clpoMlJYZVBFSzdZb0pOL2FKOUVNOVZzTzdSTHR3UkhzQnhXQUczcVExVE8vTWpucVdhZER0Sm9tZ0tueE9pZHZiU29VVEZIZlFuMUFibXc3cGxhRzlKMno4OWJIQldNaGtKenduSHhaYjlXbGdBMC8xQXFHQU1jYzlmb3dtV0J3ZkorKytoOGh5a1pJbVh6bjdORGlVdFk3elZCeXJnUy9CMGVpZ2c4K1hSNmtVa1dmQ2UxWmtuc3Z1UlBmSEF3QkUrMk4xaUh3SXZjeXlwT1Y1SFY1UHByMzJlWUFqK1R2aEh6V01YSzByc3ZrcTdTTlVVSndXdzNUaFRsU25KSjRIWDhBaEFoMDlTMG14b0kvbERHV3FDZ2Z4ZEVqV1JXbmdsTW9uOWZLUEF1SFMwVUo0T0VXRHVPd0VKQjVOeGFDY3VJRkg3M0NMcTJ4QWk0cDFoajRKUkF5a016MDFFL3c0dHkxSEgrL0xNS3lqYjRvRStUeW1lUytqRVJ3VTFsdVpXbkwxaDNWSmR0dm0wOXRVMnlDeTF3a2NTY1BuS1ZRZWpkemRIbVdsYzVDbG5MZzlGOWRFcFo5NzIrMHpQZDY4TFlGNE1ubGg5UVAremQ2a2ZUc1M0aFlFVnhjOXFIZFg5eCtiUm1nZm9tTFk4eWYxQ0lNRThISXlqdlZjamJjTXJsVzlDR3Z5SGIxMk9xdS9lMUhkOEJKT3pIZTgxOUhTSk5TbWZ1bmI5cS9mSnY3aTQ0b1pLeWRaclJTZnJhR2xGbjA2TExNa3RrejBxOVJyQ0xSQ3dXcVY4dnRaalZsemlhS0ExSCs1SGhuNzFEZCIsIm1hYyI6IjM1NWM0YWMwYTkxNmMwN2RmNjExYzBkODBiMmVhYzBlZDY0M2Y1OWU4Y2UzMjM4NTI2MDM1YjViY2YzYWU2ZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
