Главная Новости Криминал Двое калужан получили реальные сроки за разбой у магазина
Двое калужан получили реальные сроки за разбой у магазина

Дмитрий Ивьев
26.03, 15:40
В Калуге вынесли приговор двум местным жителям, которые напали на прохожих. 19-летний и 35-летний мужчины проведут за решёткой пять лет и три с половиной года соответственно, сообщили 26 марта в прокуратуре.

Всё произошло в июле 2024 года. Вечером, недалеко от одного из магазинов, двое злоумышленников заметили незнакомых прохожих. Подошли, завели разговор — и намеренно спровоцировали ссору. Когда конфликт разгорелся, они избили людей и открыто забрали их вещи.

Одному из потерпевших причинили вред здоровью средней тяжести. Общий ущерб оценили в 67 тысяч рублей — это стоимость телефонов, кошельков и других личных вещей.

Действия калужан суд признал разбоем и отправил виновников в колонию общего режима.

