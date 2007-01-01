В Калужской области мужчина угрожал убить сестру
В Козельском районе местный житель подозревается в угрозе убийством. О возбуждении уголовного дела в четверг, 26 марта, сообщили в региональном Управлении МВД.
По версии следствия, мужчина и женщина жили вместе и поссорились. Он схватил сестру за горло и начал душить. Очевидцем происшествия стала их мать.
Женщине удалось вырваться и убежать. Она написала заявление в полицию.
Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
