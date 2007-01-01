Главная Новости Криминал В Калужской области мужчина угрожал убить сестру
В Калужской области мужчина угрожал убить сестру

Дмитрий Ивьев
26.03, 08:41
В Козельском районе местный житель подозревается в угрозе убийством. О возбуждении уголовного дела в четверг, 26 марта, сообщили в региональном Управлении МВД.

По версии следствия, мужчина и женщина жили вместе и поссорились. Он схватил сестру за горло и начал душить. Очевидцем происшествия стала их мать.

Женщине удалось вырваться и убежать. Она написала заявление в полицию.

Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
eyJpdiI6InNUU2FGMytRcURNSUs2bS9DS25yRlE9PSIsInZhbHVlIjoiWlFkTk5Ub1E1ZjZDZCtSdG10d2d4ZnBRZndIdFlkR0ZwWk16VlEwS2VrdVpxWUNSQU1hcXRCYk4zMjlFZG9kSHBkc3F5eEFpQk1hdUN5d2I2OFM1UGJQQVZ2Zm9RZGpiV2ZqK1hxYmp5MUdnK0JXWEpIN0dzQzFVMnp1MndMdXNBQlpEc3piTTJpejBZUVowZW9pTkRYclRWRDQrd3JtVkI3a2cvVDY4d1dsbm1KKys0bFRoM1pBWU0yR29NTjBJV1VEU2Z6OE1tKzJCRVZJVnlXbzY5cTVzMVU5ZVR3Q0dOTnpQQWlDU1I1V1JkeVgwWStzeGVlUW5QTnBVMnkwdUpvTU80VXVzZEYxY2NGNm0xa2FWcUNiSnEyZk1TOGErY0V2VlgrdWMvcU5RNHJYQlNEQ0ZMcWR6ZkVPSXdyVGRuZlBEbmNXaXJ5cVk3WWh2R05zY0EyYkFxdWR1SkZ5b3VZRUs3YzBMUnNucExYY2hBUDV3dFArbjBIL0FWbnpEU2o2MkdWQ0JicHBxOWJ6L09rYkFjRmlrcEJsUUhVcFgzNGsyYjZkcS95NkRSL29FZnVWdExMTzNhV0RaK1hPRiIsIm1hYyI6IjZiMjFmYzg2YWE1NGYyZTc5Y2E4ZjI1ZjQ1MDQyNWZlYzE5NmUwODRiNTFjNzk0Y2YzNzlhNGY0MzI1MzUyZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkFhWnBSSzFSY0hoSGorVGNRcWxhYmc9PSIsInZhbHVlIjoic2pBeGxzNGkvWWxxMXVPNHIrbDdtamY3TjZHQ253amgwSTQ2T2Z4RnNUQTJ0d1pmTnZ4RXFpb0lpNEkyVHNiTXZnMWlmT2lHSElkckd5eU5CZlhmazVPN1hwaEs5MGU0TWNvU1FGR1ZZYXM4NVhUUTFUOU9GNnp4QkpuczMrZVJZSm4wQXRnckU2MkMxUGI3WDVMcXNQQTNBSHZTLzhXQ3hlTk1Jb1pDbGEwcGROVnFXK3JEQWE5MTA0ak04SVN0Qk9EK2dGaG9TTER2RlF5aitxSFhwUm9ydWVwQllCclpMUGMrdWtsQi82SGpCTklTemQxYW5SK3R3Qy8xVG1vRXpYUE1sbk8zL2hBaE5hYWxpT2V4SFpUdDl0bUMxSzVGVnc2c3ozYUY1MENoZHZpSDZhWktEUnJMK210SzVtZUFmcmI3RlIrci9QRFRHVVg4RmZHdWx5RGt3d25HTVJQcUZwS0pDTTh2RmNRZWhVVjZYbWdzb2RVaEU5K1JLN2xUOVpWcm9obzNVVkNXUEtmNW80VGdVTjNmY21FS2hRK1VOUnYwT1BsR1c5MHdjNVJSbDMwV0pxTTlSUm9Mb2k2RzNtdzhUa3FSZUhMclhOZVFEdEZGdGZmZVlFbTdFb1p1Mi9PcndiQ0JQZ0U2UUVJSkNlQVFaUWJCeEtpd0lTRGk2SWQ2RlI2NkpDRmhpYUZpSXFsMDk4dmo5OUluQ0dOdnBWaXZqZUREeGtqa25uKytsdTF2OWNZeWF0akhOaDAxRG5jclJXZFNHeGZDSllaelpLUVNiSm9lcVFXKzJCTmxRRDBOdmpvUVB4Qlp0T1ZsY2JCUTBOWDFlODI5NjFVYSIsIm1hYyI6IjJkOTkzMGM4YmFjMzc5ZTUwNWNjNDlhNzIwYjIxMDM2YjkyYTFhNGQzM2FjOGRlYTJjZjFlMGQ2YjM1NDExMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
