В Калужской области на заключенного завели дело за татуировки

41-летнему мужчине, который отбывает наказание в Медыни, грозит ещё четыре года лишения свободы. О завершении расследования уголовного дела в четверг, 26 марта, сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

У заключенного на руках и ногах зафиксированы татуировки с символикой экстремистской организации. При этом он демонстрировал рисунки другим людям.

- Фигурант ранее привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование этих же татуировок, - пояснили в СК. - На допросе осужденный пояснил, что сделал татуировки с экстремистской символикой и атрибутикой, чтобы показать свое фиктивное превосходство перед другими осужденными. Сам же приверженцем экстремистской организации никогда не являлся.