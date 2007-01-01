В Калуге суд отказал в смягчении наказания осуждённому за попытку убийства бывших работодателей

В среду, 25 марта, Калужская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области сообщила об отказе 34-летнему осуждённому в смягчении наказания.

По данным ведомства, он виновен в попытке убийства бывших работодателей и убийстве матери одного из них.

— Мужчина работал инструктором в конном прокате у двух предпринимательниц, но его уволили из-за плохого отношения к лошадям. Он решил отомстить им. В октябре 2009 года в состоянии опьянения он пришёл ночью к дому одной из женщин, надел противогаз и позвонил в дверь. Дверь ему открыла пожилая мать одной из предпринимательниц. Осуждённый перепутал и нанёс женщине не менее 11 ударов самодельной битой. Она скончалась на месте. После этого он отправился ко второй предпринимательнице. Снова в противогазе напал на неё с битой. Женщину спас муж, который был дома и остановил нападавшего, - пояснили в прокуратуре.

В 2010 году его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Он отбыл половину срока и попросил об условно-досрочном освобождении.

Однако в колонии он допускал нарушения, и прокуратура выступила против. Суд поддержал позицию надзорного ведомства и отказал в смягчении наказания.