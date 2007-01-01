В Калуге суд дал 19 лет москвичу за госизмену

В среду, 25 марта, 2-й Западный окружной военный суд сообщил о вынесении приговора в отношении 23-летнего жителя Москвы.

По данным ведомства, он признан виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации и отмывании денег.

— В 2023 году мужчина связался в мессенджере с представителем службы разведки Украины и сообщил о намерении сотрудничать. С июня по декабрь 2023 года он распечатал и расклеил на домах в Москве и Обнинске листовки с QR-кодом. В 2024 году во дворе одного из домов в Обнинске он облил горючей жидкостью автомобиль с символикой «Z» и поджог его. По заданию украинского военизированного формирования иностранных наемников на участке железнодорожного пути он сжег два релейных шкафа. Затем он пытался провести разведку местности, прилегающей к газораспределительной местности возле аэродрома, там его задержали сотрудники регионального УФСБ, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал ему 19 лет лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальных 14 лет - в исправительной колонии строгого режима.

Также ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и конфисковали его сотовые телефоны.