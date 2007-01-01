В Калуге суд дал 19 лет москвичу за госизмену
В Калуге суд дал 19 лет москвичу за госизмену

Евгения Родионова
25.03, 11:24
В среду, 25 марта, 2-й Западный окружной военный суд сообщил о вынесении приговора в отношении 23-летнего жителя Москвы.

По данным ведомства, он признан виновным в государственной измене, участии в деятельности террористической организации и отмывании денег.

— В 2023 году мужчина связался в мессенджере с представителем службы разведки Украины и сообщил о намерении сотрудничать. С июня по декабрь 2023 года он распечатал и расклеил на домах в Москве и Обнинске листовки с QR-кодом. В 2024 году во дворе одного из домов в Обнинске он облил горючей жидкостью автомобиль с символикой «Z» и поджог его. По заданию украинского военизированного формирования иностранных наемников на участке железнодорожного пути он сжег два релейных шкафа. Затем он пытался провести разведку местности, прилегающей к газораспределительной местности возле аэродрома, там его задержали сотрудники регионального УФСБ, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал ему 19 лет лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальных 14 лет - в исправительной колонии строгого режима.

Также ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и конфисковали его сотовые телефоны.

eyJpdiI6IkNDU2tDWUNsVlNid3R4MVBWMGcveVE9PSIsInZhbHVlIjoiVnFSUDVHY1UwOHNNTHRMNXpSZVZiNWVVL2NFTHdxMzV5Yis2SzlCQkJjb0FFWk83V3ZNQ2FBWFFCZWtnaXhCQnhYUTlOaE1vdk43VTRkNzdyT2xGNGRIZHFPeGxPUEI2b1J6d1FoSnZKN2FzMC9wc0V4aGlDc0k3RUx3SWNsY3haU2VwdHN2bXpqcU00T1plR3pRajZlWXkyK1dITnc0cVBWdnZSTWljYTRUczJJTjdFbmRhNDd1bEFnRWFoek1YL1JBc1ZhSnlHZWdtUmdmNXFucE1wQmVOcm1vMCt2MVlSeUZna1ZLcmR3ZTRSQkNMQWVWMTM0Qm1lajlGeTJNUkc1QzRlUkQ2a1FaNktWR25BZVR2cDNiZnhGMW1TN1F0U3N1eUVjV2hQTWNENzJuZ1pEUUlTbTN3ZmVjTkNndkl0SldxQ3RteVRZUUt5WlRjcWFCd1lVOW9UZUR4bUZrRXlJQXVScDY3cHpmNDdVS0FIenV0TzNaYjlidWR2cHBnWmxLaW1YN3JZUm1EUFg5VEJXbWdJZ2ZFMnJpS2N1TlJJU0FNc1JPZ1M3ZEVTVWZxV0hYRmdMY3VISU1aQTlSOCIsIm1hYyI6IjI5OTc2ZDJhZTljMGM2NTE4ZTU5NGM2Y2VkMmExZDQxYTI2YTg4OTFkYmRlZGNhOTU5MWMzMjQ0NTJmOTMxZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImszNWg3UVRPQVk4RGc5c1JaWjVicHc9PSIsInZhbHVlIjoiZ25wMng0dXpKUXFhNForYjJicDBVTVF4Nmx6NlpOK3JiSk80NjRlL0Z3U3JTVFpjVlZOc1JlVjY4TGM4LzFzaVhvNUhSUXVma1J6bHFER0VVOGFseG51eWZYUytrWTEzSHRvcXBUSU5OSEcwaC9ZOU41TjMvWXBXa21TUE0xaDlLd21aV2NMWUJnbVVQWG9wb3NXZWxIWDJTWGZISkIxa2pTR2hFa3VzcjU3VmV6amRxYnZ1YTAzN3ZtczVWZVNzejR4dHhlSGJ2OGFzTTVkNTJTQ0pqM0l4OUlCSFNXb3J0a0pNNGR1MUk0WVdIMlk5anFVRDNiRlQxL1EvQzVRSU5jY01YRzRrak56aklWaDR1V3FZbmdzTk5BQVlkT25IRlRZZTM2MlJ1SkZlU3pUVGRkeDBaNzhWM1VwSnFyM2p0SEh0ZnExWmpUbi9mUWxFNTZQSGdaLzhtY3IwM3o5T05tOUlFLy9kTzhEUnRjeXBya1VWYnEvQ2R4bFd6TmZQY1ZDY0ZFdlAxdUhSalVFWFMxRjZ1SjE2QjBsaytwL1J3UkRrU2U0OHpwZUdFSXBJTzRsS1o5NFY1QjIyU3NoREY4cGh6K3ZjTGRnTzUrK0I3N0VBQ1hBc3BlQkh4d0ZaR2lBeWJlSTArU2xiRWhJc1JJQnlZNm9yU3JIbUNMT2FnZWgxZ09xUFR3S2NLdTF5SGl2RW5sU1hZRzBzTUR3NzRsQnRWSVFRRGZscFlFR2E0Ti85QmhUSzQ0Q3lZT005clBMaGloUWJ2RUh6QVhxKzdiZHliOExkVHpWRkM4SXR4cVc1MEhOenhLL1ppRkFwSnZKSHRqZmdvV2pQRXlWSiIsIm1hYyI6IjY2NWViN2ZjN2I2MzljZGQ0ZjVjOTc4Y2VkNDcyNTJlZGMyNmM2NTExMGFkZTIzZjlhZjIzZmY1OTcxNmM4ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
