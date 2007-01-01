Хотела купить дорогой смартфон, а получила подделку: калужанку обманул мошенник

Жительница Калуги хотела выгодно купить дорогой смартфон, но в итоге лишилась 23 тысяч рублей. Всё произошло возле одного из торговых центров: к девушке подошёл незнакомый парень и предложил крутой гаджет по цене намного ниже рыночной, рассказали 25 марта в полиции.

Покупка казалась удачной: девушка отдала деньги, забрала телефон и ушла. Но дома, когда она включила устройство, оказалось, что это не оригинал, а дешёвая подделка — ни внешний вид, ни технические характеристики не соответствовали заявленным.

Потерпевшая сразу обратилась в полицию. Оперативники выяснили, кто стоит за этой схемой: подозреваемым оказался 37-летний житель Обнинска. Как выяснилось, он заранее закупил в Москве недорогие телефоны, которые внешне похожи на популярные модели, приехал в Калугу и стал искать покупателей.

Мужчина задержан — это произошло на одной из трасс в Тульской области. Сейчас он под подпиской о невыезде, а расследование продолжается. Девушке вернули все деньги, которые она потеряла.