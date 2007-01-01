Главная Новости Криминал В Кировском районе задержали мужчину с наркотиками
Криминал

В Кировском районе задержали мужчину с наркотиками

Дмитрий Ивьев
25.03, 09:41
Полиция Кировского района пресекла попытку местного жителя торговать наркотиками. Оперативники получили информацию, что 60-летний мужчина хранит у себя дома запрещённые вещества, чтобы потом их продать, рассказали 25 марта в УМВД.

Когда сотрудники полиции провели обыск в его квартире, они нашли три пакета с растительным веществом. Экспертиза показала: это марихуана, весом почти 80 граммов.

Как выяснили следователи, мужчина планировал распространять наркотики через тайники-закладки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков. Расследование продолжается.

