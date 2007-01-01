Житель Жукова получил 8 лет за смертельный удар знакомого ножом

Евгения Родионова
24.03, 11:33
Во вторник, 23 марта, прокуратура Жуковского района сообщила об осуждении 44-летнего местного жителя за за удар знакомого ножом.

По данным ведомства, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— В августе 2025 года днём мужчина находился в квартире дома по улице Мирной в городе Белоусово со своим 25-летним знакомым. Между ними возник конфликт. Мужчина нанёс знакомому не менее девяти ударов тупым твердым предметом и ножом, повредив плечевые артерии и вены, - пояснили в прокуратуре.

Молодой человек вышел на улицу, прохожие вызвали ему скорую помощь. Он скончался до их приезда

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

eyJpdiI6ImFTSXE5NExYaDQvWVN0ODFVb3cyR2c9PSIsInZhbHVlIjoiQUpjZWJLd0xmcG5kc2JXUXZWQVM5YzkxMGhCMGNqeXF0Nlh0ay9Ed1EzRHZ6ejBMTndkc2w1SnJSNXFYSmN3MG5HSzFNUHYzWnJGTVQvSUhSdnJicHQ1N3ArcnhoVkZ2ZDYyNG93S3VNeklOem5zZ0ZrdXJYZjdtWjh5cnhHY05RQWRSRGRYc3BUZEJ5OW1tSXY2QWlnVnR1WjlKNjNxcVJhUEw3S2VqSlpldmRUVkdzVVFWdGhXblNGbXJNRkhPNWtqNEpVUjVMSTh2VGRKazZlNHRnZGxrRGJoSFI4d0FyRHdiSlVDSEkramRPOGY5N21teElCMmhRcGY3Znc3Mkx4dTNUcHFJdHdKZER4dFRCUG82dVJTSjE1ZkxqK3FGZ0N4TGo3ZTVzTStWcnRHNldWZ1Q5Zy9aSmt1R28rMmIwcWFzTjh3azVWLzNtWFRVQlJYVXY5bTNzNlRqYmRmOHNTRkNXcEdzLzVtVnpRNjRTODA1dGJ5dmV4d0owQ1lSU2pwWHFEdks1N2RoWno0ZXZ4V1ZXckdGTUZPZUpZNWZNTFY0cVc3Ry9zRktGTzBlWEJFYmNFWkU5ODRPWnEvdiIsIm1hYyI6ImM0YjMzYjdhNzhkMDlhY2I3YzljOWE1YmFhOGZjNGFiZDc0MWY4NGZmMmI0MjNmMTNkMTQ3ODk0N2RhMTM1YTEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InoxVTA3UFRFeEVVMjJFRDlNV1pndkE9PSIsInZhbHVlIjoiTkpQWGVtWm04VnhSenAvbFd1STlkSUxZbDQyNzJyYmEveVNsdk1EdGp3elVmb2ZEaEx4cEp6M3BLamRzVlcvUjhlT2hMd1BzMlpRR0xxNmNic25yUzdaSHZNamlZQlF3MzBaaXp6NnI1bTltd25jZlc2ZzJ0dGxGV0VPMkthVm1WNnVvZVhSWGpWYit5SitLbC9FeVl6S29FbTFocXZnemhCMndWaU5zRE53cHZzbWFpai8rUWlET3JSK0o3YUJjWnBpZU83SmtVeFI4b2E0RjI5Wk1TNmJYRER3TlVjSXZMVFJEZlkwTGkxbVpNTzlqSS9pZlZ6YjRIZmNxRmo2dWVNMUtLZGVVTlU0Q29JbHBiMGJWM21XZWlSQVVkOTB4RTFkc1RrZzFLRFlxV1o3dVp2QTUxNDhYRUNpZVBCbTZndnl0V1AwczRLUlg4cUJCaTNSU1lDU25ubFdsbk00eUdmTVhFVkZpOHhYY3Rhc3p6eStkRzNIQVdOcEdMS0pXWUVBdkdoZWdDS2RsamVBbVNnNWpqRzBJYmtTOU1JT2VOUHpSYkd0OEtPckpzMkkyWmliNHI1dUVkYlI4UTlzOTZXb0U3UHQ3MVk2SVZ1SmZ0VUVGL1NJdXhTdDFkTC9qNFZ4R0JQelArK1JzcDVsakswbWJJRU5CblF2TWxMTHpocTd3dXNLZ1hOVWVGU0w0ZHpiQ1NzbWVBMFY3dHcxZXhScUNKTFNCQnNBWEhJRjZzeURBeXg1bEpyUmtZZEwzQ1hWRjJ3M0xqNGhGdUIxV05TNElDZE14VkhQRXpYZ2MrK2UrY2RkRVBGcTI3U3YvbWJLTDVnUW5WUk9RQTBsayIsIm1hYyI6IjViYTVlYjY4OTVmMjhiMWYxOTZhODQ3Mzc2YjE0ZTI1OWI2Yjk2OTc0MmEzMDVkYzZjZTk5NTc5MGJkNGZiZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
