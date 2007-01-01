Житель Жукова получил 8 лет за смертельный удар знакомого ножом

Во вторник, 23 марта, прокуратура Жуковского района сообщила об осуждении 44-летнего местного жителя за за удар знакомого ножом.

По данным ведомства, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— В августе 2025 года днём мужчина находился в квартире дома по улице Мирной в городе Белоусово со своим 25-летним знакомым. Между ними возник конфликт. Мужчина нанёс знакомому не менее девяти ударов тупым твердым предметом и ножом, повредив плечевые артерии и вены, - пояснили в прокуратуре.

Молодой человек вышел на улицу, прохожие вызвали ему скорую помощь. Он скончался до их приезда

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.