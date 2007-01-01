В Обнинске пенсионерка оставила мошенникам 800 000 рублей в микроволновке

Жительница Обнинска стала жертвой аферистов и потеряла 800 тысяч рублей. Всё началось с обычного звонка: неизвестный убедил её назвать код из смс, пообещав какую-то выгоду. Женщина не заподозрила подвоха и поделилась данными, рассказали 24 марта в полиции.

Вскоре ей в мессенджере пришло предложение вступить в чат жильцов дома. Пенсионерка согласилась — и это стало следующим шагом в плане мошенников.

Затем ей позвонил другой человек, который представился сотрудником портала «Госуслуги». Он сказал, что её аккаунт взломали, и теперь ей грозит уголовная ответственность, если она не защитит свои счета. Чтобы избежать проблем, якобы нужно было срочно снять деньги и передать их на проверку — с обещанием, что всё вернут.

Испугавшаяся женщина поверила. Она сняла со счетов 800 тысяч рублей, причём в банке не стала говорить настоящую причину снятия наличных. Дальше ей сказали, что для передачи денег на экспертизу нужно приехать в другой город. Пенсионерка вместе с мужем села в машину, доехала до нужного адреса, нашла квартиру с кодовым замком и оставила купюры в микроволновке. Для подтверждения она даже сфотографировала тайник и отправила снимок мошенникам.

Только после этого ей пришло сообщение: «Экспертиза не пройдена». В тот момент женщина поняла, что её обманули, и деньги уже не вернуть.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас следователи разбираются в деталях и ищут преступников.