В Обнинске пенсионерка оставила мошенникам 800 000 рублей в микроволновке
В Обнинске пенсионерка оставила мошенникам 800 000 рублей в микроволновке

Дмитрий Ивьев
24.03, 10:39
Жительница Обнинска стала жертвой аферистов и потеряла 800 тысяч рублей. Всё началось с обычного звонка: неизвестный убедил её назвать код из смс, пообещав какую-то выгоду. Женщина не заподозрила подвоха и поделилась данными, рассказали 24 марта в полиции.

Вскоре ей в мессенджере пришло предложение вступить в чат жильцов дома. Пенсионерка согласилась — и это стало следующим шагом в плане мошенников.

Затем ей позвонил другой человек, который представился сотрудником портала «Госуслуги». Он сказал, что её аккаунт взломали, и теперь ей грозит уголовная ответственность, если она не защитит свои счета. Чтобы избежать проблем, якобы нужно было срочно снять деньги и передать их на проверку — с обещанием, что всё вернут.

Испугавшаяся женщина поверила. Она сняла со счетов 800 тысяч рублей, причём в банке не стала говорить настоящую причину снятия наличных. Дальше ей сказали, что для передачи денег на экспертизу нужно приехать в другой город. Пенсионерка вместе с мужем села в машину, доехала до нужного адреса, нашла квартиру с кодовым замком и оставила купюры в микроволновке. Для подтверждения она даже сфотографировала тайник и отправила снимок мошенникам.

Только после этого ей пришло сообщение: «Экспертиза не пройдена». В тот момент женщина поняла, что её обманули, и деньги уже не вернуть.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас следователи разбираются в деталях и ищут преступников.

eyJpdiI6InQ1YWM3ZE9qY1kzYjFsUHViUUJFV1E9PSIsInZhbHVlIjoiTFpEb1VkQkRtSjFiVStZQTEvL3ltUC9UR1VaUVBpVEFHMGt6MktjQzVrcWJPOURidzBUczhza3Jldy9wLzU1MWpxbFVqYm1WMEd1cUE3U1ZFOURqQ1k0dmhCUzZrOXJhSlhMb2I3azJKR2U0MlE4TkNSd3hzVWlRbXFVL2FNK0ZnN3JqNGl4dnRzUWJ4OW50QXltd09tMkZrc0xncTE3Q05zYWJqZDYxUXhGRTAvVER1NXliV093U3BONG1mNU9mUUplbTJzU0QxUStYd0FMWldsWWVmRmFydHpFZzIxMllCa045TFpSb2xJVFQ3aWxxM0w4ZzBXejdSQWZKTWoyOGQrUHRWZDZwYllHTzZJQXdwMWIyRHJrQytPMi9DbTIwR1NOQU5xeEpLcEZlMTV5OUFhRXNWdCtLUXJxUEZHdTRLS3ZLR3YzOHhsbFZVaE1lcHlYRm0ybWovNmVqblhXc1RTQ0liZmhsQitxbGZqUGNKZmZLSlNnSDFYL0FDS3E0NmhxTHBpZUYzQ1ZMMEVQZGRhdmdGaTBJTk1mMVNzbGgxTm5HSGlmemlyTFFjK29URHNaMTZ5SnQydkhSTHhZNCIsIm1hYyI6ImY5MTY2OTk0NGExNGIxNTk2NmQ3N2ViNmVlMTIzOTA4M2RhYTg3ZTNkMzRmMTRjNjU1ZmQxNDdhOWNlYzkwMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjY3aHpFU29VV3pDTnNyOGd2Uk5Jc1E9PSIsInZhbHVlIjoieFE1RlFEc0E3ZTJER3h4OFJBZVR6TklseGJ5dWZkMElSN1FvSkN0Q1FrYWNNb0xLa3JETk9OdTVQR0s1eVFXOXdQUXhpbEV3bTVZQk81REdvS0JKMmR1czA3Y0JPT3R4WjdSUWQzT1pUbytRUFFmcjZjOWErMkUzYlY5WU0vWHlIN2FzNGM0TFRUYS9TZ1dCZTZ1cnpkQmV4SWo5Y1g0MnJNczliR0ZHMlNkVExFV2IxOWNRNjZzSnAwbTY4SFo2SmVyNTQyUUN3VG9admZxVmNLR2M5M1ZLV2xia0ZYZ053K2hwMGVjL0IxU3kxOXpEV0xtaG5sSDBZRzhmNWhVRlNvSVp3NXdld3hsS3pTWGJkcGJQR2tRbEJ1alVmV2l5VkYzREt6TWNZcUY3VU1UN3lUQ0ZWcEgva2g1R25qOTVHVWc5ZGJleDVlWVdrenpoSFcyL3JDU1dtY3BqUkFyZTMxL1piU0V4Sk1kKytZZVY2ZkNYU3RtdGh5MjdzUXFjbmZOZGRHc1c3a0dJR2JDNjJBOGdoSUE2akV2dGNoUzZUYzZXM0VSeDRoeFNCQVNuaC8xVThxVG02MVZPdFZBcU5DNW9ZN25XYkQyN1lPdHUzbXNXVU9iMlhoRmlJdWd1TEdhRXhuUVZMSzhPdUx6YitQQzA2UDYwZG1JSXVyV2k2d1N1MjlzMXErWkVnTDhsRUZPcXlTb0dtNERrMktYV3dUNmEwVmlEK1lzK3NQbTlMRDFXOHBmT3IrNnlLRmgvS3djRFdtR2tzbzBCSWp4RHAzL0NZdHBIUUR1Tmp1ZzR4bWt2R2g5NjVZWW9SMW96ZXhFak84d0h1WFZqTXF1aiIsIm1hYyI6IjM4NTA3MmE5NGIzMjM0M2M1MjljZjhmNTU3NjQ0OGVlMDRhZjJhZjJkMDI1MTc3ZGRjOTM5ODVhN2I1ODU0ODkiLCJ0YWciOiIifQ==
