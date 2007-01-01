В Калуге судят бывшего акушера-гинеколога после жуткого случая с младенцем
В Калуге судят бывшего акушера-гинеколога после жуткого случая с младенцем

Дмитрий Ивьев
24.03, 08:59
Женщине грозит срок по статье о причинении тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей, сообщили во вторник, 24 марта, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Всё началось с того, что в Калуге 33-летняя женщина на 39 неделе беременности приехала в больницу с признаками родовой деятельности.

- Лечащий врач акушер-гинеколог, проявив преступную небрежность, при наличии показаний своевременно не провела пациентке операцию кесарева сечения, - заявили в СК. - Дефект оказания медицинской помощи привел к наступлению тяжелой асфиксии при рождении и причинил тяжкий вред здоровью новорожденного.

Уголовное дело возбудили после обращения матери в СК.

Следователи полагают, что между действиями врача и тяжкими травмами у ребенка есть причинно-следственная связь.

Бывшему врачу грозит до года лишения свободы.

Новости по тегу
дети
