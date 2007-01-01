Калужанин получил условный срок за передачу карты мошенникам

В Калуге вынесли приговор 19-летнему парню, который попался на передаче банковской карты посторонним людям.

По данным следствия, в августе 2025 года молодой человек взял у другого мужчины банковскую карту, узнал у него пин-код, логин и пароль от онлайн-банка, а потом продал эти данные третьему лицу за 10 тысяч рублей. Позже этой картой воспользовались мошенники для незаконных операций.

Суд признал парня виновным. Ему назначили два года лишения свободы условно, сообщили 23 марта в прокуратуре.

Кроме того, у него конфисковали те самые 10 тысяч рублей, которые он получил за карту, а также телефон iPhone 16 Pro — его использовали при совершении преступления.