Калужанка попалась на хитрости с кассой самообслуживания
Калужанка попалась на хитрости с кассой самообслуживания

Дмитрий Ивьев
23.03, 09:27
В Калуге местную жительницу заподозрили в кражах из продуктового магазина. Представители торговой сети сообщили в полицию, что у них пропали товары на сумму более 12 тысяч рублей, рассказали 23 марта в УМВД.

Сотрудники полиции подняли записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемую. Ей оказалась 31-летняя женщина.

По данным следствия, она дважды приходила в магазин и пользовалась кассой самообслуживания нечестно: пробивала и оплачивала только часть покупок, а остальные товары незаметно прятала в пакет и выносила из зала.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело за кражу. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

