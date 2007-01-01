Криминал Арестован калужанин, который сбросил женщину с 10 этажа
Криминал

Арестован калужанин, который сбросил женщину с 10 этажа

Дмитрий Ивьев
21.03, 10:09
Как мы уже рассказывали, трагедия произошла на улице Минской в Калуге.

По версии следствия, 39-летний калужанин поссорился со своей сожительницей и вытолкнул её с балкона 10 этажа. Женщина получила смертельные травмы.

Утром в субботу, 21 марта, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило, что подозреваемый по решению суда арестован. Он будет находиться в СИЗО во время расследования уголовного дела.

Калужанину грозит до 15 лет лишения свободы.

