Арестован калужанин, который сбросил женщину с 10 этажа
Как мы уже рассказывали, трагедия произошла на улице Минской в Калуге.
По версии следствия, 39-летний калужанин поссорился со своей сожительницей и вытолкнул её с балкона 10 этажа. Женщина получила смертельные травмы.
Утром в субботу, 21 марта, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило, что подозреваемый по решению суда арестован. Он будет находиться в СИЗО во время расследования уголовного дела.
Калужанину грозит до 15 лет лишения свободы.
