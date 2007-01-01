Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге риелтора посадили за мошенничество с жилищными сертификатами
Криминал

В Калуге риелтора посадили за мошенничество с жилищными сертификатами

Дмитрий Ивьев
20.03, 15:15
0 495
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

46-летнего калужанина приговорили к пяти годам колонии общего режима, сообщили в пятницу, 20 марта, в прокуратуре региона.

Виновник в конце 2022 года обманул государство вместе с другим 29-летним калужанином, которому выдали жилищный сертификат для покупки недвижимости на сумму 2,7 миллиона рублей.

Они нашли подходящий дом за полтора миллиона и уговорили собственника провести его в документах по цене в 2,7 миллиона. Разницу продавец отдал сообщникам.

По такой же схеме оформили покупку квартиры для отца того 29-летнего калужанина. Там ущерб составил 1,1 миллиона рублей.

Все полученные обманом деньги этих людей обязали вернуть.

И если риелтор поедет в колонию, то его 29-летнего сообщника оставили на свободе – мужчина получил четыре года условно.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
5 оценили
60%
0%
0%
0%
0%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+