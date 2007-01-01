Житель Людиново задолжал детям 1,6 миллиона рублей

За неуплату алиментов суд вынес приговор 41-летнему мужчине, сообщили в пятницу, 20 марта, в прокуратуре Калужской области.

Виновника отправили в колонию-поселение на семь месяцев.

Своим детям, которым сейчас 13 и 17 лет, он не платил алименты ещё с 2024 года. Общая сумма задолженности выросла до 1,6 миллиона рублей.