Главная Новости Криминал В Калуге женщина попала под следствие после поножовщины в гостях
В Калуге женщина попала под следствие после поножовщины в гостях

Дмитрий Ивьев
20.03, 11:38
В полицию Калуги поступило сообщение о драке, в ходе которой один из участников получил серьёзные ранения.

Выяснилось, что 48-летняя калужанка вместе с сожителем пришла в гости к общему знакомому. Застолье с алкоголем переросло в ссору, а затем и в драку между мужчинами. Один ударил оппонента кружкой по голове, тот в ответ схватил его за горло.

Женщина пыталась разнять дерущихся, но в пылу потасовки схватила нож и ударила одного из мужчин в область лопатки. Увидев кровь, она испугалась и сразу вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь.

Сама подозреваемая с места происшествия скрылась. По дороге она выбросила нож в мусорный контейнер, надеясь замести следы. Однако полицейские быстро установили её личность и задержали.

Медицинская экспертиза показала, что полученные мужчиной травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

