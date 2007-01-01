В Калуге женщина попала под следствие после поножовщины в гостях
В полицию Калуги поступило сообщение о драке, в ходе которой один из участников получил серьёзные ранения.
Выяснилось, что 48-летняя калужанка вместе с сожителем пришла в гости к общему знакомому. Застолье с алкоголем переросло в ссору, а затем и в драку между мужчинами. Один ударил оппонента кружкой по голове, тот в ответ схватил его за горло.
Женщина пыталась разнять дерущихся, но в пылу потасовки схватила нож и ударила одного из мужчин в область лопатки. Увидев кровь, она испугалась и сразу вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь.
Сама подозреваемая с места происшествия скрылась. По дороге она выбросила нож в мусорный контейнер, надеясь замести следы. Однако полицейские быстро установили её личность и задержали.
Медицинская экспертиза показала, что полученные мужчиной травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
