В Калуге женщину сбросили с балкона квартиры на 10 этаже
Убийство произошло на правобережной улице Минской, сообщили в пятницу, 20 марта, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
- По версии следствия, мужчина в ходе конфликта вытолкнул свою знакомую с балкона квартиры по улице Минская в городе Калуге, - пояснили в СК. - Потерпевшая в результате действий сожителя разбила остекление и упала с десятого этажа, получив повреждения, несовместимые с жизнью.
Подозреваемого задержали. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас ведётся расследование.
