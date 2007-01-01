19-летний калужанин отдал 60 тысяч, пытаясь встретиться с проституткой

Молодой человек стал жертвой мошенников, сообщили в четверг, 19 марта, в Управлении МВД по Калужской области.

Объявление об интим-услугах калужанин нашёл в интернете. Ответившая на звонок девушка перевела звонок на менеджера. Тот убедил калужанина внести предоплату, а потом ещё и страховку.

Отправив в общей сложности 60 тысяч рублей, калужанин обнаружил, что страницы девушки и менеджера заблокированы. Тогда пострадавший пошёл в полицию.

Сейчас ведется расследование уголовного дела о мошенничестве.