19-летний калужанин отдал 60 тысяч, пытаясь встретиться с проституткой
19-летний калужанин отдал 60 тысяч, пытаясь встретиться с проституткой

Дмитрий Ивьев
19.03, 09:42
Молодой человек стал жертвой мошенников, сообщили в четверг, 19 марта, в Управлении МВД по Калужской области.

Объявление об интим-услугах калужанин нашёл в интернете. Ответившая на звонок девушка перевела звонок на менеджера. Тот убедил калужанина внести предоплату, а потом ещё и страховку.

Отправив в общей сложности 60 тысяч рублей, калужанин обнаружил, что страницы девушки и менеджера заблокированы. Тогда пострадавший пошёл в полицию.

Сейчас ведется расследование уголовного дела о мошенничестве.

eyJpdiI6IkhJdXIzRmRZWjhydklxMGJMbEVPSkE9PSIsInZhbHVlIjoicnVkRDlldFU0TU9qUCs2TDIyTk1ieFhlbFYrVlFUa0pGYjBDNTBncXMyendoZnRnTDJJVFFTTm9KWjc0R3o1R3R3RGdMaGQ3SUY2eTZUUlQ3N1I1K1k4WndnT280NHVJOUI1cjM0VEh4aXhWOS96dU5Idm55cHpTUVhOOTFnUXpmWDNoVllLbzBCcWVzT0VXUTBxS21vNWZ0dFkzWER2QTR5QTF5c3pBeW53TWkwVjRBajF4RUdlblpyUDFJN000VmFGb2RtQjFQVDB4S3Q4TkJpM3hDZ3p6b0YvOWgvRldjVmcwMnZSOUZyWWtUSGxkOExUQjg2elhyUWtRd0JrdGJzWTFrL1pnV1JDa0FlcXo3VUJKWGhGSmlsVzhuU0luMkJyM3hENVpyeW9lQ0gwMmlwWHEvVW0ycmZyaW5leDM3dGEvS3JtbkFZRCt5QlJidVFHRHRab29DdEFpeTkxUzh3d2JlMGxNdlo1QzhhZHRKSU43bW1Pa3RraE5UYmZHaTFIZTFhTXdMOTRKbGZCbzRFaFRrdTFUZVJIdU1WcjBVbk1WSzhYbVVwcDA3SlB1UGk2clJYUmtyMm9YcTVrUCIsIm1hYyI6IjEzYzUwZjk0NTEzNGQ4ODllODBjZjhiNWU4YzgyZWRkM2JhZjdlYTNhMGU5NzZhNTljNDMxN2JjNTM1ZGVjN2MiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjFBYWVLNkt1VnoxRWZBdGJ0RUtVUFE9PSIsInZhbHVlIjoiS3VsVVhCYXFjcG8wcVFJR25Qc2xKUWx5UDhsZGJJYXRwRjVnb1h1VjV2UTlNakh4UEhueW5XTFZsenNJRkRzYkhtc3VDUU1NOFRUbEJiTGtmb1RLNDBEck4yaXFybTM3L3ByQXM5cWhhYnRpYmtUWkQ1RGpTckwyZVZsT2FHeGFRUVdMcUlDNllqakhZMGVJNDRTVDBFZ2hoWUovV0ZJcWhmUVh5M2J6SzF0OXNTOGxTb1JkeG9Jczd0ckNrSks3bWRCa21XYVNnZHVIaGdxYUw3dmJrUHVRN3FzR1dMZ0xYeXpubU5wRkJZTHd5ZWc4aHFlMEpTM0xmb1ZuclVLQ0xCSndMcEVxeHBOVnlVNERUUzM4VnF1OXBLdldQaVduWTF2ZHZodVlJcC9QUUtzOFVHc1ROdjBLOGhzT1hkL3F3QW5INS9seXNZcTE2MXRJZW5wa1l3S1pLYVB4eTAvdHhzUXFNcXVYMTJhK2xCVkdFbHhob1R2WTFBMmdRNXJ1Y0R1MWc5eGZjQUo0VEpBemdmYmZYVkhLNlpOS1QyVE0rRm5CQ1FhS0gzZVhhSEVrRm05Ni9wbW9WSlBob0RyNlR4ZjRTOVZ1bi9iQWx0TmtXRDdvb2dhVFJ3SG5qcE4wL0FETnBLNWlGTnF3VWx5UjlJM2FMYVEwY3pVSllhNktibm11VGFkT1dXSVlGSjVnOFhZaWg5SnRxUjd2bTNNdVM4cnlUTTR6TGRUOWpmOXVWM091MXhONk1VVlV3OE51eWN1MXEvTis2MmhZeGNxV05CazQ2M0JHZ0E3K0FON3U5VENrWmswK3F1cDRUbmdReVIydzB2MllxblhqVDQvTCIsIm1hYyI6ImYwOGZiODkwYmJmYWIxMTJmY2JlODU2NjIxMmI2YTI3MTgzMTMzNmQ3NTBlYTMxNzFjMGE5ZGJhZjY1MTkyOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
