19-летний калужанин отдал 60 тысяч, пытаясь встретиться с проституткой
Молодой человек стал жертвой мошенников, сообщили в четверг, 19 марта, в Управлении МВД по Калужской области.
Объявление об интим-услугах калужанин нашёл в интернете. Ответившая на звонок девушка перевела звонок на менеджера. Тот убедил калужанина внести предоплату, а потом ещё и страховку.
Отправив в общей сложности 60 тысяч рублей, калужанин обнаружил, что страницы девушки и менеджера заблокированы. Тогда пострадавший пошёл в полицию.
Сейчас ведется расследование уголовного дела о мошенничестве.
