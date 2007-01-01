Главная Новости Криминал В Козельске бухгалтеру отдали зарплату после возбуждения уголовного дела
В Козельске бухгалтеру отдали зарплату после возбуждения уголовного дела

Дмитрий Ивьев
19.03, 08:42
В четверг, 19 марта, об этом случае рассказали в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Больше двух месяцев в районном центре не платили бухгалтеру гаражного кооператива.

Общая сумма задолженности составила около 80 тысяч рублей.

- В ходе расследования уголовного дела подследственный полностью признал вину и полностью погасил задолженность по заработной плате, - подчеркнули в СК.

Виновнику грозит судебный штраф.

