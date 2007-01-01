Трое калужан отправятся в колонию за попытку продажи наркотиков
В среду, 18 марта, прокуратура Козельского района сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении трёх жителей Калуги.
По данным ведомства, они признаны виновными за попытку сбыта наркотиков в интернете в составе организованной преступной группы.
— С января по июнь 2025 года молодые люди находились на территории Калуги. Они разместили десять тайников-закладок с наркотическими средствами и ещё 39 тайников-закладок на территории Козельска общей массой свыше 80 граммов, - пояснили в прокуратуре.
Их задержали сотрудники полиции. Наркотики изъяли.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Также в доход государства конфисковали их мобильные телефоны и автомобиль одного из них.
