Трое калужан отправятся в колонию за попытку продажи наркотиков
Трое калужан отправятся в колонию за попытку продажи наркотиков

Евгения Родионова
18.03, 12:00
В среду, 18 марта, прокуратура Козельского района сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении трёх жителей Калуги.

По данным ведомства, они признаны виновными за попытку сбыта наркотиков в интернете в составе организованной преступной группы.

— С января по июнь 2025 года молодые люди находились на территории Калуги. Они разместили десять тайников-закладок с наркотическими средствами и ещё 39 тайников-закладок на территории Козельска общей массой свыше 80 граммов, - пояснили в прокуратуре.

Их задержали сотрудники полиции. Наркотики изъяли.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также в доход государства конфисковали их мобильные телефоны и автомобиль одного из них.

eyJpdiI6IjVvaE1SaXR5NzhncGhpeFlyYWE3ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiSjZlTndHWFZlNUZzNDNiQTErN0dJNVcvQTdLNVY2clR1VlpsQTA3eVhOc1RpZUxlbFZUamQ0S0g4bFd0c2F3dU04K29TdU9TaHgxMks2akFTdkFKSEZlT1ZQOGZMRHhURlpoekNOT0dYQUNMdEFNaGYyUHpDMENwSUg5eGNXeUxnRjB4Q1VXeHlwOXlxaDNua1JwV1hzUElaeU5TMmh0YXp2eGV3QkdVRnZXREtTazVaQlZXZmdSV1J2OTdHbXJxNFJqRXhWTFJ2U3lwOU9rRURUOVBmeGR3RGJBdXFvLzZyYzR3ZXcwSjJGclFDakdWUlhPM0dVVjI0eXgrckY5Qkw5N21lMi9hZjlHTXJqTzV5NnVia3NNbWxCYitSalZjaDB5RU9GbmcrcWlPTDd6a0tSbFBtTjhYRzFwWERKZGVMZmpzTG9zWmJtblJkZjJNT0xLZmpRR0JITTROcURmU3ozVjRvWnFISHNlWGhHeWNxaUQrRUZPZHUzckZzdGhUU21uWVFocSt6OTBDeGVVa2tsQmFPU25SSkQwakZwRUhvK2YxWEw0YTRURTlsTkgxYWdnZEJGTWRNK05sM3VFSCIsIm1hYyI6IjczMGFhYzg2MzVlNTZjZmQ1ZjBhYWVjZDkzZWQzZjliODY1YjM5YTkwOTFjNTYwZGZlMGRlYjZhODJjZDYxYTUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InQ2ZmZEMXhzeis1ZUtqbFhnQjgwOHc9PSIsInZhbHVlIjoiSWlHclhZMi9RWkpTZThpUFlDWWhrYU1uN0MweTduUDIrQUtvMjlYTzl2a1ZWSHRxNkJqNTVxV2lkc1RBWVhCTkpFcThRdHVvbjhsamczQXBNTDIxK0Q0UTBKb1VyMEZlN3ZVdHJpKzRCTFBSdUlnSkFMblROMFliQjJyeEk0NnR0UUJDNHZSTHhjcUt6RS9OYllDUEUvM0hwSzdVNHJVS1BFOGdYVWk0cm9VVk82T0gxUTh1eEk0RStCa2d4VXNqY1pyQmtwRk92UlZRZFU0VXdYNmt6TTJoZFhLdnNjcTQ3ditEeWs0dTJUaUhyeUpaYjFHaEdKVDBoR0dyNUhmTVAxZWlZZHQxSzR2MTEwYUJNWXJyVlNCWWkrQlBHV09UUEZXaXd6UVYvSXNKN2cxL3I4Q1N4cTVHK0ZvYWRBMDV5RUxDeldyQ081akFCK3RsNG1xYXYrN2tNcGVHdDdNeFRjRkNaRWF0aFRJWW9aRUR4NCt5bmpyMzZKL0tDTHpWSWhCSFNFelZJZTF2NUVUZGUxQ2xMTkJyZHVmUE1PNStZSlZ4LzV0V2R5RXUzNzBtK1dWbGF4WlpQNEZBMjhSbzEvSWFSd3NJVldUa3gybmRRTERPYVRkcFM0UGNla0hzUlNMbkZIUDI2bk1zWkJzbldlQU1UR1ZSMzNhWC9EVnNRY1ROMjZUL0I5VksydHN0UGxqTlhKR1V4N2daZTJOQXpKMmVQSmZYaWVCMHBkQzI5K3N2bVhZaEUvZU4vQkRJTHRYWGZVUEYxbXVoTGFsMGFITWdaak9rWVB0NU9YVmQ4NkhQKzBIUkZRSk9hckU3TW9BbTUwOENiSTQxTVJOUCIsIm1hYyI6ImI4NmFjODQ0ODU1Mzg2ODVkMjRiZjYxN2NlNjZiNjVlMmE1OTRhODc0OGRlZjAxMTQ4YjE3Njg4NWFjNzMzNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
