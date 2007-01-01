В Калуге задержали мужчину с домашней плантацией наркотиков

Полицейские Калуги задержали 32-летнего местного жителя, которого подозревают в продаже запрещённых веществ.

При обыске в его квартире оперативники нашли настоящую мини-ферму: горшки с кустами конопли на разных стадиях роста, специальные лампы для освещения, вентиляторы и осушители воздуха. Также изъяли уже готовые свёртки с сухим веществом, рассказали 18 марта в УМВД.

Эксперты установили, что изъятый урожай весит почти 90 граммов. Помимо марихуаны, в квартире нашли гашиш и псилоцибиновые грибы. Следователи выяснили, что мужчина планировал продавать наркотики через тайники-закладки в разных районах города.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

За сбыт наркотиков в крупном размере закон предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.