Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Криминал В Калуге задержали мужчину с домашней плантацией наркотиков
В Калуге задержали мужчину с домашней плантацией наркотиков

Дмитрий Ивьев
18.03, 10:49
1 544
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полицейские Калуги задержали 32-летнего местного жителя, которого подозревают в продаже запрещённых веществ.

При обыске в его квартире оперативники нашли настоящую мини-ферму: горшки с кустами конопли на разных стадиях роста, специальные лампы для освещения, вентиляторы и осушители воздуха. Также изъяли уже готовые свёртки с сухим веществом, рассказали 18 марта в УМВД.

Эксперты установили, что изъятый урожай весит почти 90 граммов. Помимо марихуаны, в квартире нашли гашиш и псилоцибиновые грибы. Следователи выяснили, что мужчина планировал продавать наркотики через тайники-закладки в разных районах города.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

За сбыт наркотиков в крупном размере закон предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
75%
25%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+