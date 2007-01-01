В селе Ульяново мужчина отправится в колонию за удар знакомого ножом

В среду, 18 марта, прокуратура Ульяновского района сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— В октябре 2025 года днём возле подъезда многоквартирного дома по улице Большой Советской в селе Ульяново мужчина поссорился со своим 46-летним знакомым. Затем он ударил его ножом в живот, - уточнили в прокуратуре.

46-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Суд назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.