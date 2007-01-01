В Калужской области мужчину осудят за кражу

Во вторник, 17 марта, прокуратура Бабынинского района сообщила об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Краснодарского края.

По данным ведомства, он обвиняется в краже.

— В мае 2025 года имея доступ к мобильному устройству он неоднократно переводил с мобильного приложения деньги на банковскую карту. Ущерб составил 60 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Теперь ему грозит наказание в виде шести лишения свободы.