В Калуге мужчина украл деньги из мясного магазина

Он унес более 9 тысяч рублей, сообщили 17 марта в полиции.

Оперативники подняли записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемого. Им оказался 53-летний местный житель, который уже был судим.

По версии следствия, мужчина зашёл в магазин, заметил, что продавца нет на месте, и решил воспользоваться моментом. Он прошёл за прилавок, увидел коробку с деньгами, схватил её и быстро ушёл.

Часть украденного злоумышленник успел потратить на себя, но оставшуюся сумму полицейские нашли и вернули владельцу магазина.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.