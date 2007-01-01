Главная Новости Криминал В Калужской области сотрудник колонии попался на взятке
Криминал

В Калужской области сотрудник колонии попался на взятке

Дмитрий Ивьев
17.03, 08:37
Утром во вторник, 17 марта, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, получение взятки».

По версии следствия, старший оперуполномоченный оперативного отдела исправительной колонии получил от осужденного телефон стоимостью 54 тысячи рублей за создание благоприятных условий отбывания наказания.

Преступление выявила служба собственной безопасности УФСИН.

Сейчас ведется следствие.

