В Калужской области сотрудник колонии попался на взятке
Утром во вторник, 17 марта, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, получение взятки».
По версии следствия, старший оперуполномоченный оперативного отдела исправительной колонии получил от осужденного телефон стоимостью 54 тысячи рублей за создание благоприятных условий отбывания наказания.
Преступление выявила служба собственной безопасности УФСИН.
Сейчас ведется следствие.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь