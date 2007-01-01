В Калуге нашли наркопритон в квартире
Полицейские Калуги пресекли работу наркопритона в одной из городских квартир. По информации оперативников, двое местных жителей 53 и 43 лет организовали у себя дома место, куда приглашали людей для употребления наркотиков. Оба фигуранта уже были судимы ранее.
Как выяснили правоохранители, хозяева искали гостей через интернет-чаты, а потом звали их к себе. Посетители обычно приходили со своими приспособлениями для употребления, а расплачивались за крышу над головой запрещёнными веществами.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
За организацию притона для употребления наркотиков закон предусматривает до шести лет лишения свободы.
