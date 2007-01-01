В Калужской области директорам управляющих компаний предъявили обвинение из-за падения снега и льда с крыш на людей
В Калужской области директорам управляющих компаний предъявили обвинение из-за падения снега и льда с крыш на людей

Региональное управление Следственного комитета РФ ведет расследование уголовных дел по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья
Михаил Тырин
15.03, 17:14
Следователи выяснили, что 11 марта 2026 года в Калуге на улице Ленина с крыши многоквартирного дома снежно-ледяная масса упала на 60-летнюю пенсионерку. На следующий день, 12 марта, аналогичный инцидент произошел на улице Маршала Жукова: наледь рухнула прямо на коляску с 11-месячным ребенком.

Обоим пострадавшим вовремя оказали помощь медики. В офисах обслуживающих организаций прошли обыски — следователи изъяли документы, назначили ряд экспертиз и опросили свидетелей.

В результате были задержаны руководители УК, отвечающих за содержание этих домов. Им официально предъявлено обвинение по вышеуказанной статье.

Сейчас следствие настаивает на том, чтобы отправить обвиняемых под стражу до суда.

