В Обнинске будут судить экс-сотрудницу местного института

Как сообщил в воскресенье, 15 марта калужский следком, ее обвиняют в халатности при контроле за капитальным ремонтом

По версии следствия, женщина приняла работы, которые подрядчик выполнил не полностью и с использованием более дешевых материалов, чем предусматривал договор.

Ущерб оценили более чем в 1,8 миллиона рублей.

Бывшая начальница отдела полностью признала свою вину, дело передано в суд.