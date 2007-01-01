В Обнинске будут судить экс-сотрудницу местного института
Как сообщил в воскресенье, 15 марта калужский следком, ее обвиняют в халатности при контроле за капитальным ремонтом
По версии следствия, женщина приняла работы, которые подрядчик выполнил не полностью и с использованием более дешевых материалов, чем предусматривал договор.
Ущерб оценили более чем в 1,8 миллиона рублей.
Бывшая начальница отдела полностью признала свою вину, дело передано в суд.
