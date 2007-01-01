В Калужской области суд отказался смягчить наказание убийце четырёх человек

В пятницу, 13 февраля, прокуратура Медынского района сообщила о рассмотрении судом ходатайства 42-летнего осуждённого о смягчении наказания.

По данным ведомства, мужчина был осуждён за убийство четырёх человек и разбой. Он получил 25 лет колонии строгого режима.

— В период с 2005 по 2006 год осуждённый с другими соучастниками находился на территории Московской области. Они убили четырёх человек и похитили их имущество. Мужчина отбыл половину срока и попросил заменить наказание на колонию-поселение, - пояснили в прокуратуре.

Прокурор утверждал, что мужчина неоднократно нарушал порядок отбывания наказания.

Суд отказал осуждённому в смягчении наказания.