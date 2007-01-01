В Калужской области ликвидировали наркоцех

Полицейские обнаружили подпольную лабораторию по производству мефедрона в жилом доме на территории Жуковского района, рассказали 13 марта в УМВД.

В доме в этот момент находился 30-летний житель Перми, который занимался изготовлением наркотика.

- В ходе обыска оперативники изъяли более двух килограммов готового синтетического наркотика, 12 канистр с реагентами, вакууматор, а также различные ёмкости и предметы, - рассказали в полиции.

Мужчина приехал в Калужскую область в ноябре 2025 года и начал искать работу. С ним связался какой-то человек и предложил заняться криминальным бизнесом. Производство он наладил с помощью инструкций и видеоуроков, а наркотики сбывал бесконтактным способом.

Соучастников задержанного сейчас ищут.